Перехватчики дронов сбили БПЛА противника на Добропольском направлении

Военнослужащие расчетов БПЛА-перехватчиков группировки войск «Центр» уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Контроль воздушного пространства ведется круглосуточно - как в зоне боевого соприкосновения, так и в тылу. Благодаря системе радиотехнической разведки военнослужащие обнаруживают малые цели на значительном расстоянии, после чего оперативно приступают к перехвату.

Дроны самолетного типа запускаются с руки, без дополнительного оборудования, что позволяет сократить время реакции. Цели уничтожаются тараном или подрывом боевой части.

В ходе боевой работы были сбиты как разведывательные беспилотники, так и ударные гексакоптеры противника. По оценке военнослужащих, это существенно снижает возможности ВСУ по ведению разведки и корректировке огня на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.