ВС РФ контролируют более 75% Новопавловки в Днепропетровской области. Об этом в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Как отметил первый заместитель министра обороны Российской Федерации, упорные бои в районе села ведутся силами бойцов группировки войск «Центр». Армия России продолжает создавать в Днепропетровской области полосу безопасности, в ходе чего практически овладела упомянутым населенным пунктом.

Глава Генштаба также объявил, что Россия полностью завершила освобождение Луганской Народной Республики.