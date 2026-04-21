Герасимов: ВС РФ контролируют более 75% Новопавловки в Днепропетровской области

Армия России работает над созданием в регионе полосы безопасности.
Тимур Юсупов 21-04-2026 07:55
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

ВС РФ контролируют более 75% Новопавловки в Днепропетровской области. Об этом в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Как отметил первый заместитель министра обороны Российской Федерации, упорные бои в районе села ведутся силами бойцов группировки войск «Центр». Армия России продолжает создавать в Днепропетровской области полосу безопасности, в ходе чего практически овладела упомянутым населенным пунктом.

Глава Генштаба также объявил, что Россия полностью завершила освобождение Луганской Народной Республики.

#армия #ВС РФ #валерий герасимов #Генштаб РФ #глава генштаба #Днепропетровская область #СВО #новопавловка
