Враг потерял более 325 боевиков за сутки в зоне ответственности ГрВ «Центр»

Также неприятель лишился четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.
22-04-2026 13:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр» превысили 325 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированиям нескольких механизированных, десантно-штурмовых, аэромобильных бригад, а также подразделениям морской пехоты, Нацгвардии и бригаде спецназначения «Азов»* в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

Помимо личного состава, украинская сторона понесла потери в вооружении и технике. По данным оборонного ведомства, в течение суток противник в зоне ответственности группировки войск «Центр» лишился четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей и двух артиллерийских орудий.

Также в течение суток российские силы поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения и подготовки беспилотников и пункты временного размещения противника.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Центр #Потери
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
