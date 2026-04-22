Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр» превысили 325 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированиям нескольких механизированных, десантно-штурмовых, аэромобильных бригад, а также подразделениям морской пехоты, Нацгвардии и бригаде спецназначения «Азов»* в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

Помимо личного состава, украинская сторона понесла потери в вооружении и технике. По данным оборонного ведомства, в течение суток противник в зоне ответственности группировки войск «Центр» лишился четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей и двух артиллерийских орудий.

Также в течение суток российские силы поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения и подготовки беспилотников и пункты временного размещения противника.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.