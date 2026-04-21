Силы ПВО сбили 97 беспилотников над регионами России

Часть БПЛА перехватили над Черным морем.
21-04-2026 07:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 97 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

Дроны перехватили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и над акваторией Черного моря.

Вечером 20 апреля ПВО перехватила еще 22 украинских беспилотника в период с 15 до 20 часов. Киевские БПЛА были уничтожены в Белгородской и Курской областях, а также в Республике Крым. Кроме того, дроны сбили над Черным морем.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #беспилотники #дроны #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
