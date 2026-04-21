«Молнии» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в интересах ГрВ «Восток»

Расчеты беспилотников «Молния» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления дронами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели были выявлены в ходе воздушной разведки - операторы обнаружили замаскированные позиции противника в лесополосах. На их наличие указывали выносные антенны и активная работа расчетов беспилотников.

Полученные координаты передали ударным БПЛА. Дроны-камикадзе точно поразили цели. Были уничтожены пункты управления, оборудование связи и находившиеся там операторы.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, ликвидация этих объектов серьезно снизила возможности противника по ведению разведки. Также это негативно повлияло на применение врагом ударных беспилотников на этом участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.