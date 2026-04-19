«Солнцепек» сжег пункт размещения боевиков ВСУ в Харьковской области

Нанеся удар, экипаж покинул огневую позицию, чтобы избежать обнаружения и сохранить боевую машину.
22-04-2026 11:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Цель была обнаружена с воздуха - операторы разведывательных беспилотников выявили укрепленный пункт временного размещения одного из подразделений противника. Координаты оперативно передали на пункт управления.

После получения задачи экипаж выдвинулся на позицию. Корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью БПЛА - сначала был выполнен пристрелочный выстрел, затем произведен основной залп.

В результате удара противник был уничтожен. После выполнения задачи экипаж покинул позицию, чтобы избежать ответного огня и сохранить технику.

На опубликованных кадрах объективного контроля видно, как происходит мощное огневое поражение цели. Фиксируется вспышка и задымление на месте позиций противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #тос-1а #Солнцепек
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
