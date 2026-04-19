«Солнцепек» сжег пункт размещения боевиков ВСУ в Харьковской области

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Цель была обнаружена с воздуха - операторы разведывательных беспилотников выявили укрепленный пункт временного размещения одного из подразделений противника. Координаты оперативно передали на пункт управления.

После получения задачи экипаж выдвинулся на позицию. Корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью БПЛА - сначала был выполнен пристрелочный выстрел, затем произведен основной залп.

В результате удара противник был уничтожен. После выполнения задачи экипаж покинул позицию, чтобы избежать ответного огня и сохранить технику.

На опубликованных кадрах объективного контроля видно, как происходит мощное огневое поражение цели. Фиксируется вспышка и задымление на месте позиций противника.

