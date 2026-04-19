«Солнцепек» сжег пункт размещения боевиков ВСУ в Харьковской области

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Цель была обнаружена с воздуха - операторы разведывательных беспилотников выявили укрепленный пункт временного размещения одного из подразделений противника. Координаты оперативно передали на пункт управления.
После получения задачи экипаж выдвинулся на позицию. Корректировка огня велась в режиме реального времени с помощью БПЛА - сначала был выполнен пристрелочный выстрел, затем произведен основной залп.
В результате удара противник был уничтожен. После выполнения задачи экипаж покинул позицию, чтобы избежать ответного огня и сохранить технику.
На опубликованных кадрах объективного контроля видно, как происходит мощное огневое поражение цели. Фиксируется вспышка и задымление на месте позиций противника.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»