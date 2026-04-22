«Молнии» ударили по пикапу и укрытиям ВСУ на Ореховском направлении

Расчет ударного БПЛА самолетного типа «Молния-2» ульяновских десантников сорвал ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

На кадрах ведомства показано, как перед вылетом военнослужащие собирают и подготавливают беспилотник. Запуск производится с направляющей - дрон быстро уходит в небо. Также на записи видно, как операторы контролируют полет и корректируют удары в режиме реального времени через монитор и ноутбук.

Далее уже с камеры БПЛА фиксируется движение пикапа с украинскими военнослужащими по дороге . В какой-то момент машина останавливается, оттуда выбегают люди. Дрон летит к цели и наносит удар.

По данным ведомства, точными попаданиями ударных БПЛА «Молния-2» автомобиль был уничтожен, вторым и последующими ударами укрытия были разрушены, а личный состав ВСУ ликвидирован.

