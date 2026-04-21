МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов наградил отличившихся военнослужащих группировки войск «Юг»

Начальник Генштаба ВС РФ также поставил бойцам задачи на дальнейшие действия.
21-04-2026 07:53
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки войск «Юг». Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Генерал поблагодарил бойцов за их мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, а также поставил задачи на дальнейшие действия.

«Благодаря вашим мужественным и инициативным действиям вы вносите свой вклад в освобождение Донбасса», - отметил Герасимов.

Начальник Генштаба пожелал бойцам успехов, здоровья и беречь себя.

Напомним, ранее Валерий Герасимов сообщил о полном завершении освобождения Луганской Народной Республики. По словам первого заместителя министра обороны, с начала 2026 года под контроль России перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров. Территория ЛНР полностью освобождена от сил противника. Сегодня наступление Объединенной группировки войск ВС РФ ведется на всех направлениях.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.

#армия #награда #освобождение #ЛНР #юг
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 