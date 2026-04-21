Герасимов наградил отличившихся военнослужащих группировки войск «Юг»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки войск «Юг». Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Генерал поблагодарил бойцов за их мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, а также поставил задачи на дальнейшие действия.

«Благодаря вашим мужественным и инициативным действиям вы вносите свой вклад в освобождение Донбасса», - отметил Герасимов.

Начальник Генштаба пожелал бойцам успехов, здоровья и беречь себя.

Напомним, ранее Валерий Герасимов сообщил о полном завершении освобождения Луганской Народной Республики. По словам первого заместителя министра обороны, с начала 2026 года под контроль России перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров. Территория ЛНР полностью освобождена от сил противника. Сегодня наступление Объединенной группировки войск ВС РФ ведется на всех направлениях.

