Специалисты войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили полевые пункты хранения материальных средств ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Цели были выявлены в ходе разведки - операторы дронов обнаружили склады с топливом, боеприпасами и продовольствием в зоне ответственности 11-го армейского корпуса. После уточнения координат по объектам отработали ударные FPV-дроны.

В результате точечных ударов пункты хранения были полностью уничтожены. Как отметили в Минобороны, ликвидация этих объектов нарушила снабжение подразделений ВСУ и осложнила удержание позиций на участке.

Ранее артиллерийский расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил живую силу и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.