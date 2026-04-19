Герасимов: ВСУ проводят инфокампанию, чтобы скрыть провал на фронте

Командование ВСУ, пытаясь скрыть провал в феврале-марте, проводит инфокампанию, заявляя о якобы возвращении 480 квадратных километров территории, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он сообщил, что подразделения ВСУ, пытаясь остановить наступление российских войск, в феврале-марте предприняли более 170 контратак силами штурмовых подразделений, которые оказались безуспешными. Герасимов подчеркнул, что украинские боевики понесли значительные потери - более 3 000 человек личного состава и свыше 160 единиц техники, - при этом поставленных целей не достигли.

В ходе проверки «Южной» группировки войск начальник Генштаба заявил, что наступательные действия соединений и воинских частей Объединенной группировки ведутся по всем направлениям.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.