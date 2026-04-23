Силы ПВО перехватили 154 украинских дрона над Россией

Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей и Крымом.

Накануне украинские дроны атаковали жилые дома в Сызрани. В результате атаки частично обрушился подъезд, погибли женщина и ребенок. В Кремле подчеркнули, что удары по мирным объектам носят террористический характер. Власти Самарской области ввели в городе режим ЧС.

