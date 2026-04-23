Силы ПВО перехватили 154 украинских дрона над Россией

Беспилотники также уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.
23-04-2026 07:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей и Крымом.

Накануне украинские дроны атаковали жилые дома в Сызрани. В результате атаки частично обрушился подъезд, погибли женщина и ребенок. В Кремле подчеркнули, что удары по мирным объектам носят террористический характер. Власти Самарской области ввели в городе режим ЧС.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
