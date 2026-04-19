Герасимов заявил, что российские войска наступают на всех направлениях СВО

В 2026 году ВС РФ освободили более 1 700 квадратных километров территории в зоне проведения спецоперации.
21-04-2026 07:56
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают на всех направлениях в зоне специальной военной операции.

«В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях», - сказал он в ходе проверки «Южной» группировки войск.

Войска группировки «Север» создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины. Герасимов отметил, что в марте российские войска взяли под контроль 15 населенных пунктов, а в апреле установили контроль над Волчанскими Хуторами и Зыбино.

Группировка «Центр» развивает наступление в сторону Доброполья, ведет бои за Белицкое и формирует полосу безопасности в Днепропетровской области. Соединения группировки войск «Днепр» ведут наступление в направлении Запорожья, ведут уличные бои в Орехове и Запорожце, сообщил начальник Генштаба ВС РФ.

Герасимов также отметил, что группировка «Запад» завершила ликвидацию окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска-Узлового. «Южная» группировка войск активно продвигается на широком фронте в направлении городов Славянск и Краматорск в ДНР.

Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 квадратных километров территории, добавил Герасимов во время посещения пункта управления «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #валерий герасимов
