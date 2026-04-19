МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало кадры освобождения Гришино в ДНР

Штурмовые группы провели зачистку домов, подвалов и прилегающих лесополос, после чего развернули российские флаги в разных районах населенного пункта.
21-04-2026 15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры освобождения Гришино в Донецкой Народной Республике. Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Центр».

Во время боевых действий ключевую роль сыграли расчеты беспилотных систем. Операторы дронов сопровождали бойцов, помогали корректировать огонь артиллерии и наносили удары по выявленным позициям противника.

Штурмовые подразделения последовательно зачистили жилые дома, подвалы и прилегающие лесополосы. Затем в разных частях населенного пункта были развернуты российские триколоры.

Как отмечают в оборонном ведомстве, взятие Гришино позволило улучшить тактическое положение российских сил на Добропольском направлении.

В сегодняшней сводке о проведении спецоперации Минобороны также сообщило об установлении контроля над Ветеринарным в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Гришино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 