Минобороны России опубликовало кадры освобождения Гришино в Донецкой Народной Республике. Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Центр».

Во время боевых действий ключевую роль сыграли расчеты беспилотных систем. Операторы дронов сопровождали бойцов, помогали корректировать огонь артиллерии и наносили удары по выявленным позициям противника.

Штурмовые подразделения последовательно зачистили жилые дома, подвалы и прилегающие лесополосы. Затем в разных частях населенного пункта были развернуты российские триколоры.

Как отмечают в оборонном ведомстве, взятие Гришино позволило улучшить тактическое положение российских сил на Добропольском направлении.

В сегодняшней сводке о проведении спецоперации Минобороны также сообщило об установлении контроля над Ветеринарным в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.