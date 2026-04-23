Дроноводы сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

Противник готовился нанести удар по группировке «Восток».
23-04-2026 05:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ударных дронов 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса уничтожил опорные пункты ВСУ, в которых противник сосредотачивал силы для проведения контратаки в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Разведка обнаружила позиции боевиков, которые готовились нанести удар по подразделениям группировки войск «Восток». Их координаты были немедленно переданы расчетам ударных беспилотников.

«Поступила боевая задача. Оперативно выдвинулись. Отработали по цели. С учетом того, что была плохая погода. Тем не менее, все получилось. Цель поражена. В среднем отрабатываем 15-20 птиц в день. Все долетают до цели. Поражаем противника», - рассказал оператор ударных дронов с позывным Бухгалтер.

В результате вражеские блиндажи, терминалы связи и находившаяся на позициях живая сила ВСУ были успешно уничтожены. Ликвидация этих объектов сорвала планы противника по проведению контратаки и позволила нашим подразделениям продвинуться вперед.

Ранее стало известно о том, что FPV-перехватчики сбили гексакоптеры ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #беспилотники #ВСУ #запорожская область
