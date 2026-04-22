Танки Т-90М «Прорыв» разрушили укрепления ВСУ под Красным Лиманом

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Цели были обнаружены с помощью беспилотников - разведка выявила места размещения командного состава и личного состава противника. Полученные координаты оперативно передали танковому экипажу.

Заняв подготовленную огневую позицию, танкисты открыли огонь 125-мм фугасными снарядами с закрытой позиции. В результате удара выявленные цели были уничтожены, что позволило создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

После выполнения задачи экипаж сменил позицию, чтобы избежать ответного огня. Как отметило Минобороны России, использование закрытых позиций в сочетании с корректировкой с воздуха позволяет эффективно поражать цели и экономить боеприпасы.

