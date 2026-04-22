Танки Т-90М «Прорыв» разрушили укрепления ВСУ под Красным Лиманом

По завершении огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника.
22-04-2026 13:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Цели были обнаружены с помощью беспилотников - разведка выявила места размещения командного состава и личного состава противника. Полученные координаты оперативно передали танковому экипажу.

Заняв подготовленную огневую позицию, танкисты открыли огонь 125-мм фугасными снарядами с закрытой позиции. В результате удара выявленные цели были уничтожены, что позволило создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

После выполнения задачи экипаж сменил позицию, чтобы избежать ответного огня. Как отметило Минобороны России, использование закрытых позиций в сочетании с корректировкой с воздуха позволяет эффективно поражать цели и экономить боеприпасы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #т-90м #прорыв #краснолиманское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
