Более 1000 жителей Карабаха получили помощь российских медиков

Выездные бригады военных врачей из состава российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь людям в населенных пунктах Нагорного Карабаха.

За прошедшие сутки медики оказали помощь более 30 жителям населенного пункта Араджадзор в Мардакертском районе. Все обратившиеся после осмотра квалифицированными специалистами терапевтического, хирургического и иных профилей получили консультации и необходимые назначения.

Всего российскими военными медиками оказана помощь 1 150 жителям Карабаха, среди которых 144 ребенка. Отмечается, что большая часть обращений к специалистам связана с обострением хронических заболеваний, а также заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата.