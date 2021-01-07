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Истребители Тихоокеанского флота более 10 раз сопроводили российские ракетоносцы в 2020 году

Светлана Головина
05:27 07.01.2021
Все полеты проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
Истребители Тихоокеанского флота более 10 раз сопроводили российские ракетоносцы в 2020 году
© Фото: Минобороны России

В 2020 году истребители Тихоокеанского флота более десяти раз обеспечивали безопасность российских стратегических и дальних самолетов в зоне своей ответственности.

«Истребители-перехватчики МиГ-31, базирующиеся на Камчатке, обеспечивали безопасность полетов ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, а также противолодочных самолетов Ту-142 ТОФ», - уточнили в пресс-службе флота.

На протяжении года Ту-95МС и Ту-142 неоднократно выполняли плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

Все полеты самолетов проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

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