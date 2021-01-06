На страже границ: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области

В Курской области летчики-истребители Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране государственной границы.

В новогодние праздники летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство для защиты воздушных рубежей России на многоцелевых истребителях Су-30СМ.

© Минобороны России

Накануне новогодних праздников с силами дежурных смен были проведены тренировки по перехвату воздушных судов и принуждению к посадке без использования авиационных средств поражения.

Особое внимание при подготовке дежурных смен было уделено выпускникам 2019 года, которые освоили сложный тип авиационной техники и подтвердили квалификационный уровень по охране госграницы боевыми пусками ракет класса «воздух-воздух».

© Минобороны России

Тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4+ предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и независимо от погодных условий. Су-30СМ способен не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, проводить воздушную разведку и давать целеуказания другим самолетам группы.