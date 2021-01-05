Тренировка ВВО по противопожарной безопасности прошла в Забайкалье

В рамках поддержания противопожарной безопасности в парках боевых машин и на складах с военным имуществом в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, прошли тренировки дежурных расчетов противопожарной безопасности.

В ходе тренировок отрабатывались вопросы эвакуации людей и техники, а также вопросы оказания первой медицинской помощи. Также были проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Тренировка прошла в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использованием средств имитации, под руководством командиров соединений и воинских частей. В мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье успешно стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Первый компонент препарата ввели десяткам военнослужащих, в том числе военным врачам и офицерам, несущим боевое дежурство.