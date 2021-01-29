Представители Минобороны РФ почтили память Василия Ланового

Память Василия Ланового почтили представители Министерства обороны РФ. Цветы к скульптурной композиции «Офицеры» на Фрунзенской набережной глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его заместители, в том числе Татьяна Шевцова, Андрей Картаполов, Юрий Садовенко, Александр Фомин и начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Всенародно любимого артиста, который, по словам Сергея Шойгу своим творчеством олицетворял лучшие черты офицерства, не стало накануне вечером. Цветы на Фрунзенскую набережную несут и в эти минуты. В этой церемонии приняли участие воспитанницы пансиона Министерства обороны.

Актер Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. С 1957 года и до самой смерти он служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимался в художественных фильмах. Его роли в таких картинах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Семнадцать мгновений весны», вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.