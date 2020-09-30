Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Минобороны закупит дополнительную партию самолетов и вертолетов по итогам операции в Сирии - Шойгу

Лина Давыдова
00:48 30.09.2020
Тридцатого сентября исполнилось пять лет с начала военной операции по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок.
Минобороны закупит дополнительную партию самолетов и вертолетов по итогам операции в Сирии - Шойгу
© Фото: Минобороны России

ВС РФ закупят дополнительную партию бомбардировщиков, истребителей и ударных вертолетов, хорошо показавших себя в Сирии. Об этом говорится в материале Сергея Шойгу, опубликованном в газете «Красная Звезда».

«Результаты апробации послужили основой для существенной корректировки государственного оборонного заказа. Так, спланированы дополнительные закупки самолетов Су-34 и Су-30СМ, вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также авиационных средств поражения, показавших наилучшую эффективность применения», - говорится в статье главы Минобороны РФ.

Как уточнил Сергей Шойгу, в Сирии прошли апробацию более 360 образцов вооружения и техники, находящихся на этапе испытаний или принятых на вооружение российской армии. Было выявлено более двух тысяч замечаний и недостатков, а для их устранения были оперативно приняты необходимые решения Министерством обороны совместно с Минпромторгом РФ.

«В результате все оружие и техника, находящееся в составе российской группировки в Сирии, приведено в соответствие предъявляемым требованиям», - подчеркнул Шойгу.

Тридцатого сентября исполнилось пять лет с начала военной операции по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок. В этот день в 2015 году Совет Федерации дал согласие Владимиру Путину на использование ВС РФ в Сирии по просьбе главы САР Башара Асада. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:30 В стране и мире
СБ ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе
00:28 Армия
Шойгу: российские военные уничтожили в Сирии более 133 тысяч боевиков
23:04 В стране и мире
В строительство жилья в России на ближайшие 10 лет будет вложено 50 триллионов рублей
21:01 В стране и мире
Видео
300 лет тому назад: на древнем паруснике на дне Балтики обнаружена уникальная одежда моряков
20:38 В стране и мире
Наследный принц Наваф назначен новым эмиром Кувейта
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
«Это было убийство»: адвокат назвала возможную причину смерти дочери Владимира Конкина
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.