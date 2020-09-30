Минобороны закупит дополнительную партию самолетов и вертолетов по итогам операции в Сирии - Шойгу

ВС РФ закупят дополнительную партию бомбардировщиков, истребителей и ударных вертолетов, хорошо показавших себя в Сирии. Об этом говорится в материале Сергея Шойгу, опубликованном в газете «Красная Звезда».

«Результаты апробации послужили основой для существенной корректировки государственного оборонного заказа. Так, спланированы дополнительные закупки самолетов Су-34 и Су-30СМ, вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также авиационных средств поражения, показавших наилучшую эффективность применения», - говорится в статье главы Минобороны РФ.

Как уточнил Сергей Шойгу, в Сирии прошли апробацию более 360 образцов вооружения и техники, находящихся на этапе испытаний или принятых на вооружение российской армии. Было выявлено более двух тысяч замечаний и недостатков, а для их устранения были оперативно приняты необходимые решения Министерством обороны совместно с Минпромторгом РФ.

«В результате все оружие и техника, находящееся в составе российской группировки в Сирии, приведено в соответствие предъявляемым требованиям», - подчеркнул Шойгу.

Тридцатого сентября исполнилось пять лет с начала военной операции по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок. В этот день в 2015 году Совет Федерации дал согласие Владимиру Путину на использование ВС РФ в Сирии по просьбе главы САР Башара Асада.