Десятки Ил-76 и массовое десантирование: на аэродроме в Ростовской области началась подготовка к очередному этапу учений «Кавказ-2020»

В рамках масштабных учений «Кавказ – 2020» на аэродромах Ростовской и Саратовской областей к вылету готовятся около 60 военно-транспортных самолетов Ил-76. По сценарию маневров, они доставят подразделения ВДВ на полигон Капустин Яр.

Сейчас на аэродроме в Ростовской области выстроена целая вереница из 30 военно-транспортных Ил-76, которые с минуту на минуту начнут предполетную подготовку. Экипажи уже подошли к своим самолетам. Еще 30 самолетов готовятся на аэродроме в Саратовской области.

В небе 60 военно-транспортных самолетов Ил-76 выстроятся в две колонны, и в два эшелона пройдут на минимальном расстоянии друг от друга. Они возьмут курс на Капустин Яр, где будут десантироваться подразделения ВДВ и боевая техника.

Десантирование будет проходить параллельно, сразу на двух площадках. По сценарию учений, эти действия необходимы для того, чтобы минимизировать время нахождения самолетов в небе над территорией условного противника. В массовом десантировании будут принимать участие около 350 военнослужащих и порядка 70 единиц техники.