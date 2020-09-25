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Су-30 в небе, С-300 на земле: как проходят учения «Кавказ-2020» в Ростовской области

Анастасия Фириченкова
05:59 25.09.2020
Российские военнослужащие успешно справились со всеми поставленными в рамках маневров задачами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Нападение условного противника с воздуха в рамках учений «Кавказ-2020» отразили в Ростовской области. По легенде, авиация «противника» приблизилась на разных скоростях, высотах и направлениях к границам РФ. На командный пункт с радиолокационных станций сразу поступила вся оперативная информация об обнаруженных целях и руководство дивизии приняло решение о перехвате. 

Истребители Су-30СМ взлетели синхронно парами. Уже в воздухе экипажи получили координаты цели. После этого боевые летчики успешно отработали перехват воздушных целей, задачи по прикрытию действий ударной авиации, нанесению авиационных ударов по наземным целям, а также навыки ведения ближнего боя, сложные маневры и элементы высшего пилотажа.

Затем условный противник начал атаковать с земли. В дело тут же вступили уникальные зенитно-ракетные системы С-300 «Фаворит».Цель была уничтожена электронными пусками зенитных ракет. Расчеты зенитно-ракетных систем незамедлительно и незаметно под дымовой завесой сменили позицию.

Всего на учениях «Кавказ-2020», выполняя задачи по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника, подразделениями ПВО успешно обнаружено и захвачено более 50 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке.  

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