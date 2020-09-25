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Совместное отражение воздушной атаки: военнослужащие РФ и Ирана участвуют в основном этапе учений «Кавказ-2020» в Каспийском море

Валентин Гвоздев
05:36 25.09.2020
Иранские и российские военнослужащие успешно выполнили ряд задач в рамках маневров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Каспийском море проходит основной этап учений «Кавказ-2020». В бой с условным противником вступили совместные силы России и Ирана. Залпы корабельных орудий слышны даже на побережье.

Совместное маневрирование - основной элемент боевого слаживания. Суда синхронно выполняют крутые развороты и перестроения, и ложатся на курс для совместной атаки на надводные цели.

Корабли Каспийской флотилии вступили в морской бой с условным противником. Огонь по неприятелю велся из 100-мм артиллерийских установок А-190. Атаку поддержали  ракетные катера ВМС Ирана, они также нанесли удар главным калибром.

Совместная атака не оставила «неприятелю» ни единого шанса. Закончив стрельбу, сводная корабельная группировка выставила дымовую завесу и скрылась в ней, совершив маневр уклонения.

В ходе морского «сражения» один из ракетных катеров Ирана, по легенде, получил пробоину ниже ватерлинии, на корабле начался пожар. На помощь союзникам пришло спасательное судно. Мощными водометами огонь удалось сбить, а аварийный корабль взяли на буксир.

И вот новая вводная - в небе обнаружены самолеты условного противника. Корабли сразу подготовились к отражению воздушной атаки.

В противовоздушной обороне участвовали экипажи сразу четырех кораблей, российские «Астрахань» и «Великий Устюг», и два ракетных катера ВМС Ирана. На малых артиллерийских кораблях за поражение воздушного противника отвечает надежный и зарекомендовавший себя комплекс АК-630, и совместным ударом угроза с воздуха была ликвидирована.

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