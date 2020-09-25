Самые зрелищные маневры: стартовал главный день учений «Кавказ-2020»

Сегодня главный день стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Начинается активная фаза, то есть основные и самые зрелищные маневры: на земле, воде и в воздухе.

Центральной точкой станет полигон Капустин Яр в Астраханской области, там уже ждут прибытие президента РФ Владимира Путина и всего высшего руководства Минобороны.

В учениях задействованы 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. А еще десятки самолетов, вертолетов и кораблей. В учениях «Кавказ-2020» принимают участие 80 тысяч военнослужащих. Причем тысяча человек - это иностранные войска из Армении, Китая, Мьянмы, Ирана, Белоруссии и Пакистана.

Чтобы только разместить солдат и офицеров понадобился лагерь на сотни тридцатиместных палаток, протяженность которого составила четыре километра.

Корреспонденты «Звезды» работают в самом эпицентре учений и покажут зрителям наиболее яркие и захватывающие кадры. Наши камеры установлены не только на разных точках полигонов, но и на броне военной техники, на самолетах и кораблях. Смотрите учения «Кавказ-2020» с эксклюзивными подробностями только на «Звезде».