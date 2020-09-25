БМПТ «Терминатор» оказали поддержку подразделениям коалиционной группировки войск на учениях «Кавказ-2020»

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» оказали поддержку обороняющимся подразделениям коалиционной группировки войск во время розыгрыша практических действий основного этапа учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает Минобороны России.

БМПТ «Терминатор» созданы на базе основного боевого танка и обладают его защищенностью и подвижностью.

В состав вооружения боевой машины поддержки танков входят четыре противотанковых ракетных комплекса «Атака», две 30-мм автоматические пушки, два автоматических гранатомета АГС-17Д и 7,62-мм пулемет.