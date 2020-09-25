Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Танковый трезубец»: экипажи Т-72Б3 нанесли огневое поражение «противнику» в Абхазии

Андрей Аркадьев
12:15 25.09.2020
Танкисты России и Абхазии на учениях «Кавказ-2020» блокировали каналы снабжения террористов на побережье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Танкисты модернизированных танков Т-72Б3 применили тактический прием «танковый трезубец» на учениях «Кавказ-2020» в Абхазии, сообщает Минобороны России. Его уникальность заключается в незаметном и внезапном нанесении огневого поражения противнику из фортификационных укрытий и возможности быстрой смены огневых позиций по всей береговой линии фронта.

В рамках учений танкисты совместной группировки войск России и Абхазии блокировали морские каналы снабжения террористов.

Танковые экипажи России и Абхазии уничтожили цели, имитирующие надводные средства «противника», обеспечивающие доставку боеприпасов террористам.

«Впервые на учении танкисты модернизированных танков Т-72Б3 применили тактический прием "танковый трезубец", который позволил экипажам боевых машин в кратчайшее время нанести максимальное огневое поражение надводным силам "противника", находящегося в открытом море на удалении более 1 км», - говорится в сообщении.

Одновременно с действиями военнослужащих танковых подразделений России и Абхазии на побережье силами совместной группировки мотострелковых, артиллерийских, ракетно-зенитных, специальных подразделений ПВО и авиации в горах Абхазии отработаны задачи по блокированию наземных и воздушных каналов снабжения террористов, районов их действия с последующим уничтожением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:00 В стране и мире
Видео
В СК заявили о еще одной жертве подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области
10:41 В стране и мире
Видео
Завершено расследование еще двух дел о реабилитации нацизма при проведении «Бессмертного полка»
10:59 В стране и мире
В Минздраве заявили, что число тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ не растет
09:42 Армия
Видео
РСЗО «Торнадо-Г» за 20 секунд уничтожили условного противника под Волгоградом
08:42 В стране и мире
Собянин объявил о мерах для ограничения роста числа заболевших COVID-19 в Москве
Популярное
Популярное
Земля «отфутболила» в космос подлетевший метероид: видео
Видео
В Приморье немецкая овчарка «усыновила» двух львят
Видео
Накачали азотом и взорвали: видео краш-теста космического корабля Starship
В Черном море у берегов Абхазии зафиксировано редкое природное явление
Видео
Испытано на себе: корреспондент «Звезды» исполнил роль «нарушителя» во время операции ВАИ в рамках «Кавказ-2020»
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.