«Танковый трезубец»: экипажи Т-72Б3 нанесли огневое поражение «противнику» в Абхазии

Танкисты модернизированных танков Т-72Б3 применили тактический прием «танковый трезубец» на учениях «Кавказ-2020» в Абхазии, сообщает Минобороны России. Его уникальность заключается в незаметном и внезапном нанесении огневого поражения противнику из фортификационных укрытий и возможности быстрой смены огневых позиций по всей береговой линии фронта.

В рамках учений танкисты совместной группировки войск России и Абхазии блокировали морские каналы снабжения террористов.

Танковые экипажи России и Абхазии уничтожили цели, имитирующие надводные средства «противника», обеспечивающие доставку боеприпасов террористам.

«Впервые на учении танкисты модернизированных танков Т-72Б3 применили тактический прием "танковый трезубец", который позволил экипажам боевых машин в кратчайшее время нанести максимальное огневое поражение надводным силам "противника", находящегося в открытом море на удалении более 1 км», - говорится в сообщении.

Одновременно с действиями военнослужащих танковых подразделений России и Абхазии на побережье силами совместной группировки мотострелковых, артиллерийских, ракетно-зенитных, специальных подразделений ПВО и авиации в горах Абхазии отработаны задачи по блокированию наземных и воздушных каналов снабжения террористов, районов их действия с последующим уничтожением.