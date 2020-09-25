Поиск и спасение на море: в рамках «Кавказа-2020» корабли РФ и Ирана отработали совместные действия

В рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» отряд аварийно-спасательных судов Каспийской флотилии и корабли ВМС Ирана выполнили совместные действия по оказанию помощи надводному кораблю, поиску и спасению находящегося в воде экипажа.

В качестве аварийного объекта, получившего условные повреждения, выступил ракетный корабль ВМС Ирана «Пейкан». В маневрах приняли участие буксирный корабль СБ-738, рейдовые водолазные катера проекта 23 040 РВК-946 и РВК-933.

По сценарию учений, «Пейкан» подвергся атаке воздушных сил условного противника. На палубе и во внутренних помещениях корабля произошло возгорание. Для оказания помощи союзнику вышел отряд спасательных судов Каспийской флотилии.

К аварийному кораблю подошел буксир СБ-738 и произвел подачу воды из лафетных стволов на верхнюю палубу. На борт была высажена аварийно-спасательная группа, которая ликвидировала очаг возгорания.

В ходе учений также были отработаны задачи по поиску и спасению личного состава с затонувшего корабля с оказанием первой медицинской помощи пострадавшим. Также российскими и иранскими экипажами были отработаны элементы и порядок буксировки аварийного судна.