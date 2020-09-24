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В дыму и огне: кадры работы РСЗО «Торнадо» на учениях «Кавказ-2020»

Виктория Ивашечкина
Игорь Лапик
22:57 24.09.2020
Войска показали слаженные действия в условиях пыльных и знойных степей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошел зрелищный этап военных учений «Кавказ-2020».

Во время мероприятий бушевали реактивные системы залпового огня «Торнадо», а из засад колонны вражеской бронетехники в упор расстреливали танкисты, помогая тем самым мотострелкам перейти в контратаку.

Чудовищная огневая мощь во время учений вызвал правнук легендарной Катюши – «Торнадо-Г». Он заявил о себе на весь полигон ревом реактивных снарядов. После их атаки осталась лишь выжженная земля.

После испепеляющей артподгтовки в атаку на условного неприятеля шел мотострелковый батальон усиленный танками Т-90А и БМП-3. Чтобы замаскировать передвижение техники танки и БМП подняли в небо клубы пыли которые являются надежным заслоном от авиации условного противника. Мотострелкам помог сам полигон, где пыль очень плотная и похожа на муку.

Далее действовали группы десантников. Их главной задачей было захватить плацдарм.

Еще одним сюрпризом для неприятеля стала зенитная самоходка Тунгуска. Она кинжальным огнем уничтожает беспилотники. На учениях их роль играли световые мины, зависшие в небе.

В ходе учений на полигоне Прудбой противнику было нанесено максимальное огневое поражение. Войска показали слаженные действия и выполнили поставленную задачу в сложной обстановке в условиях пыльных и знойных волгоградских степей.

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