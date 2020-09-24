Юнкоры побывали в парке «Патриот» на празднике в честь 108-й годовщины ВВС

Юнкоры «Юнармии» побывали в парке «Патриот» на празднике в честь 108-й годовщины создания Военно-воздушных сил (ВВС). Ребята увидели захватывающую реконструкцию воздушного шоу.

Кроме того, гостей праздника ждал сюрприз: впервые в парке был представлен набирающий популярность вид спорта флайборд. Юные корреспонденты оценили шоу флайбордистов и поздравили летчиков вместе с заслуженным артистом Алексеем Глызиным.

В прошлом месяце в честь Дня ВМФ юнкоры выпустили репортаж, в котором собрали кадры с парадов в Санкт-Петербурге и Севастополе, а также взяли интервью у заместителя Министра обороны РФ Андрея Картаполова.

Школа юных корреспондентов впервые открылась летом 2017 года. Первые юнармейцы, успешно пройдя обучение, показали себя на практике во время проведения Армейских Международных Игр – 2017.