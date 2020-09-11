Армия РФ пригласила семь стран на учение «Кавказ-2020» Андрей Аркадьев Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет в России с 21 по 26 сентября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» военнослужащих из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана, сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. «Для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе. Фомин разъяснил, что учение пройдет в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует