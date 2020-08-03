Военнослужащие ВВО провели реконструкцию боя Великой Отечественной войны

В соединении материально технического обеспечения Восточного военного округа состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню образования войск тыла Вооруженных Сил РФ. Впервые на территории гарнизона в честь праздника была организована историческая реконструкция.

На территории части военнослужащие совместно с общественной организацией «МотоПатриот» организовали реконструкцию боя Великой Отечественной войны. Для сохранения здоровья участников и зрителей были соблюдены все необходимые санитарные нормы.

В основе реконструкции был показан бой подразделения тыла Красной Армии с фашистами, осуществляющими внезапное нападение с целью срыва материального обеспечения передовых частей. В реконструкции было использовано охолощенное оружие и техника, принимавшая участие в Великой Отечественной войне, среди которой - винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильная полевая кухня и другие подлинные предметы военного времени.