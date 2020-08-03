Десантирование с Ми-8: яркие кадры конкурса «Эльбрусское кольцо»

Вертолеты поднялись в горы, на высоту 2,5 тысяа метров, откуда забрали военных альпинистов. Восемь команд высокогорных подразделений Вооруженных Сил России перед этим прошли один из самых сложных этапов конкурса - «Горная полоса препятствий».

Теперь их задача - десантироваться посадочным способом из вертолетов Ми-8 на высоте 2600 метров, чтобы пополнить запасы и двинуться дальше по ущельям и ледникам покорять горы.

После высадки военнослужащие собрали сухпайки, аккумуляторы для радиостанций и альпинистское снаряжение и вышли на старт двухдневного марш-броска.

«Сложность этого задания - сам марш. Горный рельеф - очень сложная местность для передвижения. Очень большой груз у каждого военнослужащего, у каждого участника соревнований… оружие. Самая сложная задача - это дойти до конца маршрута и на специальных задачах побеждать, побеждать и еще раз побеждать», - рассказал участник команды ЮВО Александр Мещеряков.

Пока участники добрались до «экватора» всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо - 2020». Впереди самое сложное. Следующая задача «Преодоление ледового участка».