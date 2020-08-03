Рекорд России: в небе Подмосковья развернули гигантский флаг ВДВ

В небе Подмосковья был установлен новый рекорд России. В честь 90-летнего юбилея Воздушно-десантных войск на высоте около 2 000 метров над землей расправили флаг ВДВ.

Площадь полотна превышает тысячу квадратных метров, ширина - 26,6 метра, длина - 40,05 метра. Таким образом удалось почти на 300 квадратных метров побить предыдущее достижение.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко признался, что благодаря таким событиям люди все больше узнают о неординарных рекордах. Он добавил, что для того, чтобы развернуть гигантский флаг в небе Московской области, нужно не только его сшить, но иметь подходящую инфраструктуру.