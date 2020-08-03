«Я дышу полной грудью»: доброволец признался, что не боится заболеть после вакцинации от COVID-19

Военный врач Станислав, ставший одним из добровольцев, которые испытали на себе отечественную вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, поделился своими ощущениями со «Звездой». Он признался, что чувствует себя хорошо и теперь не боится заразиться COVID-19.

«Касаемо нашего исследования, самочувствие у меня нормальное, никаких проблем не возникало, все хорошо. Я непосредственно работаю с людьми, я сам врач. И я не переживаю, что мне придется часто защищаться, прикрываться. Я дышу полной грудью, не задумываюсь о том, что есть риск заразиться, могу себя полностью посвятить пациентам», - рассказал Станислав.

Сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили, что итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа.