Шквальный огонь: военнослужащие ЗВО отработали маневренную оборону города
Экипажи Т-72 и БТР-82А при поддержке гранатометов поразили движущиеся мишени, которые имитировали атаку бронетехники противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне Мулино под Нижним Новгородом мотострелковые подразделения отработали маневренную оборону города.
Военнослужащие использовали новейшие приемы ведения боя - например, связь наступающей группировки нарушили методами радиоэлектронной борьбы. Также реактивные системы «Град» открыли огонь и подавили подтянутые резервы противника.
Передний край обороны заняли экипажи бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72. При поддержке гранотометчиков они уничтожили авангард вражеских войск. Штурмовые группы вели огонь, маскируясь в зданиях городского квартала. Всего в учениях задействовали более двух тысяч военнослужащих.