Связь есть: в Ленобласти стартовал конкурс «Уверенный прием - 2020»

Сегодня в Ленинградской области на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного стартовал конкурс связистов «Уверенный прием-2020», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На соревнования прибыли команды от всех военных округов, а также видов и родов войск из различных регионов страны. В ходе торжественной церемонии открытия участников напутствовали ветераны войск связи, руководство Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

На состязаниях команды продемонстрируют свое мастерство в выполнении комплексной задачи по связи в составе узла связи и в военизированной эстафете. С минимальным временем и, по возможности, без ошибок военнослужащим предстоит выполнить нормативы по эксплуатации специальной техники и средств связи, вести огонь из штатного оружия, преодолеть препятствия. Конкурс пройдет в личном и командном первенствах, жюри подведет итоги 6 августа.

Ранее на базе академии прошел этап конкурса «Уверенный прием-2020», в ходе которого соревновались военные телеграфисты.