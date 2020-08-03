Скорость и меткость: кадры «работы» снайперов в горах Абхазии и Южной Осетии

Снайперские подразделения российских военных баз в Закавказье приступили к учениям, в ходе которых вели стрельбу по мишеням на максимальных дальностях в горах Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп, днем и ночью с использованием ночных приборов на горных полигонах Цабал и Дзарцеми. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней», - говорится в сообщении.

Дальность до мишеней составляет от 300 до 1 000 метров. Они представляют собой манекены, имитирующие снайперов противника.

Также военнослужащие отрабатывают задачи оборудования снайперских позиций, разведки целей, определения расстояния до них с использованием различных приборов наблюдения и прицеливания, в том числе переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. В них принимают участие более пяти тысяч человек, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) разработана в 1958-1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Предназначена для поражения различных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных одиночных целей.

Винтовка является самозарядным оружием. Автоматика винтовки основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню.

По сути, СВД не является «традиционной» снайперской винтовкой, ее основное назначение - увеличить дальность эффективного огня мотострелкового отделения до 600 м, обеспечить необходимую стрелковую поддержку (подавить огневую точку и т. п.). В отличие от абсолютного большинства снайперских винтовок мира, СВД комплектуется штык-ножом.