«Кубок моря-2020»: российские моряки провели тренировку по спасательной подготовке

В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2020» в пункте базирования кораблей ВМС Азербайджанской Республики российские моряки начали тренировки по использованию спасательных средств.

На данном этапе тренировок участникам конкурса предстоит выработать тактику прохождения дистанции на спасательном плоту, а также отработать порядок одевания спасательных гидрокостюмов.

Данный эпизод в соответствии с положением о проведении конкурса проводится в ограниченной акватории порта возле причала. Команда из пяти человек в кротчайшие строки должна надеть спасательные гидрокомбинезоны и проплыть дистанцию в 25 метров к спасательному плоту, сесть в него, и с использованием штатных весел прибыть к линии финиша.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 24 августа по 4 сентября.