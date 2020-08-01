Подготовка к юбилею легендарных войск: в Барнауле установили танк Т-62 в честь 90-летия ВДВ

В Барнаул привезли танк Т-62. Боевую машину по случаю предстоящего 90-летия ВДВ России установили возле дома воинов-интернационалистов.

Напомним, День ВДВ в России празднуется второго августа. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые в тыл условного противника на парашютах были десантированы 12 человек.

Подготовка к празднованию по случаю круглой даты идет по всей России. Так, например, 25 июля в Тверской области на аэродроме Мигалово прошла тренировка воздушной части парада в честь 90-летия Воздушно-десантных войск. Экипажи трех самолетов Ил-76 на высоте 600 метров и дистанцией в 100 метров выполнили полет с синхронным отстрелом пиротехнических патронов.

В подмосковном парке «Патриот», по случаю надвигающегося юбилея, состоялось торжественное открытие сквера ВДВ «Аллея Дяди Васи» и памятника генералу армии Василию Маргелову. На открытии монумента присутствовал сын Василия Маргелова - Виталий, который выступил с приветственной речью.

В преддверии 90-ой годовщины образования Воздушно-десантных войск на официальном портале Минобороны России был открыт новый мультимедийный раздел, посвященный этой знаменательной дате. Посетители сайта смогут, в том числе, ознакомиться с уникальными историческими документами Воздушно-десантных войск, предоставленными Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации и рассказывающими об участии «Крылатой пехоты» в боях с немецко-фашистскими захватчиками на начальном этапе Великой Отечественной войны.