Новый медцентр Минобороны в Севастополе принял первых пациентов

Инфекционный центр в Севастополе, возведенный военными строителями для больных COVID-19, начал прием пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Первыми пациентами стали военнослужащие с предварительными диагнозами «острая респираторная инфекция». Сейчас заболевшие проходят обследование.

У пациентов были взяты биологические материалы на исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Ни у кого не обнаружили коронавирус, они проходят лечение от респираторных инфекций.

Медицинский центр построен Министерством обороны по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента РФ Владимира Путина. В центре имеется 60 коек. Площадь медцентра составляет более шести тысяч квадратных километров. Госпиталь укомплектован самыми высококвалифицированными медиками, прошедшими обучение для работы с пациентами с COVID-19.