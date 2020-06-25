В небе над Ростовом прогремел торжественный салют в честь юбилея Победы

В Ростове военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО выполнили 30 залпов из шести артиллерийских орудий с интервалами в 30 секунд, израсходовав при этом 180 холостых зарядов, а также использовав около 500 фейерверков различных типов с разрывами на высоте 250-300 м: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для организации праздничного салюта были задействованы 122-мм гаубицы Д-30, обеспечивающие звуковой эффект, и две современные фейерверочные установки 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля «КамАЗ».

В проведении салюта приняли участие около 50 артиллеристов ЮВО.