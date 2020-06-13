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Иконы видов и родов Вооруженных сил доставлены в Главный храм ВС РФ

Ирина Егорова
15:00 13.06.2020
В их числе лики святых покровителей Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота, Сухопутных войск, РВСН, войск материально-технического обеспечения.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Храме преподобного Сергия Радонежского на Фрунзенской набережной прошла торжественная литургия, посвященная иконам святых покровителей родов войск и видов Вооруженных сил.

После литургии иконы родов войск и видов ВС РФ были отправлены в храм Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке - в Главный храм Вооруженных Сил РФ.

В их числе лики небесного покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии, святого апостола Андрея Первозванного – небесного покровителя Военно-Морского Флота, святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, иконы преподобного Иосифа Волоцкого — небесного покровителя войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации (МТО).

Размер икон 52 на 59 сантиметров. Образа создавались в несколько этапов. Сначала делался предварительный эскиз, потом его увеличивали до точного размера иконы. Затем он переносился на основу, после чего для создания фона использовали сусальное золото. Сама икона писалась темперными красками.

После создания и освящения иконы покровителей видов ВС РФ и родов войск перемещались по военным гарнизонам всей страны и теперь занимают свое место в пределах, посвященных каждому из них.

Строительство храма было завершено, как и планировалось, 9 мая 2020 года. Он строился на добровольные пожертвования. Главный храм Вооруженных сил РФ спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составила 95 метров.

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