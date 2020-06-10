Россия и Турция провели 16-е патрулирование в Идлибе
Протяженность маршрута составила 40 километров.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 16-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Участок дороги связывает города Алеппо и Латакию.
Колонна военной техники прошла до населенного пункта Дженнакра провинции Идлиб и преодолела около 40 километров, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.
В патрулировании участвовали два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». С воздуха за движением колонны наблюдали российские беспилотники.