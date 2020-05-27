Тест на СOVID-19 за 30 минут: у военных медиков Дагестана появились новые мобильные лаборатории диагностики

В Республике Дагестан военные медики начали проводить анализы на COVID-19 c использованием новейших мобильных лабораторий, которые поставил в республику Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) при содействии Минобороны России.

Для нормализации эпидемиологической ситуации на территории региона в населенных пунктах Ботлих и Буйнакск развернуты полевые госпитали с мобильные тест-системами и комплектами реагентов на 20 000 тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Новая система диагностики - одна из самых быстрых и точных систем диагностики COVID-19 в мире, которая позволяет получать результат за 30 минут. Данные мобильные системы проверки на наличие инфекции коронавируса успешно применялись российскими военными медиками на территории полевого госпиталя в Бергамо в рамках программы оказания помощи Российской Федерацией Итальянской республике.

«Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией мобильные госпитали Минобороны России оснащаются современным оборудованием, таким как оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований приборами ПЦР в реальном времени. Они хорошо зарекомендовали себя в Итальянской Республике и в Сербии. Теперь такое оборудование применяется в Буйнакске и Ботлихе, оно позволяет в кратчайшие сроки провести ПЦР исследование на COVID-19, что помогает нашим врачам в борьбе с инфекцией», - отметил старший врач-эксперт Теодор Степанов.

Ранее сообщалось, что многопрофильные медицинские госпитали МО РФ прибыли из Ставропольского края в Буйнакск совершив марш 400 км, а из подмосковного Алабино в Ботлих преодолев 2000 км. Военные медики и специалисты РХБЗ перебрасываются в Дагестан по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.