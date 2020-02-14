Замглавы МО РФ отметил востребованность выпускников ДВОКУ

Выпускники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища особенно востребованы в наше время, в связи с растущей угрозой безопасности и в условиях борьбы с терроризмом. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Дальневосточное командное училище стало настоящей кузницей военных специалистов, профессионалов высокого класса. Его выпускники особенно востребованы в наше время, когда нестабильна военно-политическая обстановка в мире, возрастает угроза безопасности, в условиях, когда идет беспрецедентная борьба с терроризмом», - сказал он.

В рамках празднования 80-летия со дня образования ДВОКУ Фомин посетил училище. Замглаы военного ведомства наблюдал торжественный марш на плацу, ознакомился с историей учебного заведения и программой обучения курсантов, проверил подготовку курсантов к «Армейским игра».

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище основано 11 февраля 1940 года. Учебное заведение подготовило более 27 тысяч офицеров и прапорщиков, в том числе для иностранных армий. 41 выпускник училища удостоен звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.