«Суворовский натиск»: лучшие мотострелки вышли на огневой рубеж в Кемеровской области

В Кемеровской области стартовали соревнования «Суворовский натиск». Там, в тридцатиградусный мороз, на полигон вышли лучшие и самые меткие мотострелки.

За три дня участникам состязаний предстоит пройти сразу несколько сложных этапов. Это стрельба из оружия, многокилометровые марш-броски и даже гонки на боевых машинах пехоты.

Первое испытание - стрельба из автомата Калашникова. Задача - поразить три мишени на расстоянии нескольких сотен метров, а также уничтожить пулеметный расчет.

В этом году организаторы усложнили задачу, военнослужащим предстоит использовать противотанковые управляемые ракеты, с которыми ранее многие участники не встречались. Лучшие мотострелки выйдут в региональный этап конкурса, а после смогут представить Центральный военный округ на всероссийских соревнованиях.