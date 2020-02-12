В Омскую область прибыла икона святого Иосифа Волоцкого - покровителя войск материально-технического обеспечения (МТО). В храме святого Благоверного Князя Дмитрия Донского ее встретили с воинскими почестями, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Торжественная встреча личного состава Омского автобронетанкового инженерного института со святым образом Иосифа Волоцкого состоялась ранним утром под перезвон церковных колоколов. В храме святого Благоверного Князя Дмитрия Донского возведенного при активном участии и всесторонней поддержке Заместителя Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала-армии Дмитрия Витальевича Булгакова», - говорится в сообщении.

Офицеры, курсанты, члены семей военнослужащих, представители частей Омского гарнизона и обычные прихожане пришли поклониться иконе.

«Всего за 12 часов пребывания святого образа Иосифа Волоцкого на Омской земле, к нему приложились более четырех тысяч военнослужащих и членов их семей. Неподдельный интерес это событие вызвало у иностранных военнослужащих, обучающихся в институте, которые также пришли в храм», - сообщила пресс-служба.

После того, как святыню представят во всех соединениях МТО, ее направят в Главный храм Вооруженных сил России, который откроется в парке «Патриот» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Преподобный Иосиф Волоцкий-миротворец стал небесным покровителем специалистов МТО в в октябре прошлого года. Ритуал освящения иконы провел председатель синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.