Путин назвал успешными учения двух флотов в Черном море

Президент России Владимир Путин поблагодарил главкома ВМФ Николая Евменова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, Генштаб и личный состав за организацию совместных учений Северного и Черноморского флотов. Глава государства отметил, что учения прошли успешно.

«Сегодня мы открыли учебный год в Вооруженных силах РФ. Начался он с крупных учений на Черном море. Военно-морским флотом проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение», - подчеркнул Верховный главнокомандующий ВС РФ.

В свою очередь, Евменов доложил президенту о том, что в учениях были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

Сегодня под присмотром Владимира Путина в Черном море прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. Российский лидер находился на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» и наблюдал за полетами истребителей и маневрами кораблей.

Пара истребителей Миг-31К во время практических действий авиации выполнила боевую стрельбу ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр» выполнили экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и подводная лодка «Колпино».

Путин пообщался с моряками «Маршала Устинова», поздравил их с Новым годом и поблагодарил за службу.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метров, высота - 42,5 метров, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковых установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивных бомбометных установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.