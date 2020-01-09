Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Путин назвал успешными учения двух флотов в Черном море

Андрей Аркадьев
18:25 09.01.2020
Верховный главнокомандующий оценил результаты совместных учений Черноморского и Северного флотов, за которыми наблюдал с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин поблагодарил главкома ВМФ Николая Евменова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, Генштаб и личный состав за организацию совместных учений Северного и Черноморского флотов. Глава государства отметил, что учения прошли успешно.

«Сегодня мы открыли учебный год в Вооруженных силах РФ. Начался он с крупных учений на Черном море. Военно-морским флотом проведено крупное и, на мой взгляд, успешное учение», - подчеркнул Верховный главнокомандующий ВС РФ.

В свою очередь, Евменов доложил президенту о том, что в учениях были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

Сегодня под присмотром Владимира Путина в Черном море прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов. Российский лидер находился на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» и наблюдал за полетами истребителей и маневрами кораблей.

Пара истребителей Миг-31К во время практических действий авиации выполнила боевую стрельбу ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов. Пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр» выполнили экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и подводная лодка «Колпино».

Путин пообщался с моряками «Маршала Устинова», поздравил их с Новым годом и поблагодарил за службу.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метров, высота - 42,5 метров, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковых установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивных бомбометных установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.01.2020, 16:00
Путин на церемонии открытия «Турецкого потока» назвал его беспрецедентным проектом
Дата09.01.2020, 17:59
Пламя и дым: кадры стрельбы «Калибром» с корабля «Адмирал Григорович»
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:25 Армия
Видео
Путин назвал успешными учения двух флотов в Черном море
18:13 В стране и мире
Видео
Правительство установило размер штрафов за неоплаченный проезд по платной дороге
18:02 ОПК
Видео
Путин: Россия должна укрепить статус морской державы
17:59 Армия
Видео
Пламя и дым: кадры стрельбы «Калибром» с корабля «Адмирал Григорович»
17:41 ОПК
Видео
Путин призвал увеличить долю современных вооружений в ВМФ
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Взрыв и разлетающиеся куски обшивки: видео момента крушения украинского Boeing в Иране
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Видео
Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США в Ираке
Видео
Reuters узнал версию западной разведки о причине крушения украинского Boeing
Видео
Заслуженный пилот РФ проанализировал крушение лайнера под Тегераном
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.