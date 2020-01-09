Путин на борту «Маршала Устинова» поздравил моряков с Новым годом

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом моряков ракетного крейсера «Маршал Устинов» и поблагодарил их за службу. Глава государства оставил запись в книге почетных посетителей корабля.

«Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!» - написал Путин.

Во время возвращения ракетного крейсера в Севастополь российский лидер пообщался с офицерами в кают-компании.

«В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания», - сказал Путин офицерам после окончания учений.

Сегодня под присмотром Верховного главнокомандующего ВС РФ прошли совместные учения Северного и Черноморского флотов в Черном море. Путин находился на ракетном крейсере Северного флота «Маршал Устинов». С борта корабля он лично наблюдал за полетами летательных аппаратов, маневрами кораблей и подводной лодки.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метров, высота - 42,5 метров, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковых установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивных бомбометных установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.